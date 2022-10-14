Політтехнолог Джейсон Смарт написав у твітері, що Starlink відмовився надавати Україні безкоштовні послуги саме через Мельника. Реагуючи на дописи Маска у твітері, Мельник написав Ілону "від**сь".
До речі Китай попросив Ілона Маска не продавати Starlink в країні: до чого тут Україна
Маск відреагував на рішення Starlink
Маск відповів на припущення Смарта такими словами: "Ми лише послідували його рекомендації".
Маск відреагував на скандал довкола Starlink / Скриншот з твітера
Як повідомило CNN, SpaceX хоче, щоб Пентагон взяв на себе витрати з обслуговування Starlink в Україні. SpaceX Маска відправила листа до Пентагона, в якому говорилося, що вона більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink, як раніше.
Як стверджують у SpaceX, обслуговування Starlink коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року і може коштувати близько 400 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.
Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону.
До слова Українські військові повідомляють про збої в роботі Starlink, що ускладнює контрнаступ, – ЗМІ
Скандали довкола Ілона Маска
- Рішенню SpaceX передували скандальні заяви Ілона Маска. Засновник компаній Tesla і SpaceX озвучив формулу "миру" між Україною та Росією.
- Маск пропонує Україні відмовитися від Криму, який Росія окупувала у 2014 році. Також він пропонує провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Саме в цих областях Росія у вересні провела псевдореферендуми та оголосила про анексію.
- На скандальний твіт Маска відреагував президент Володимир Зеленський. Він запитав Маска, кого той підтримує, на що засновник SpaceX сказав, що на стороні України.
- При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед скандалом у твітері розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Засновник компаній Tesla і SpaceX заперечує цю інформацію.
Раніше – Ілон Маск виправдався за скандальний допис: дивіться відео