Політтехнолог Джейсон Смарт написав у твітері, що Starlink відмовився надавати Україні безкоштовні послуги саме через Мельника. Реагуючи на дописи Маска у твітері, Мельник написав Ілону "від**сь".

До речі Китай попросив Ілона Маска не продавати Starlink в країні: до чого тут Україна

Маск відреагував на рішення Starlink

Маск відповів на припущення Смарта такими словами: "Ми лише послідували його рекомендації".



Маск відреагував на скандал довкола Starlink / Скриншот з твітера

Як повідомило CNN, SpaceX хоче, щоб Пентагон взяв на себе витрати з обслуговування Starlink в Україні. SpaceX Маска відправила листа до Пентагона, в якому говорилося, що вона більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink, як раніше.

Як стверджують у SpaceX, обслуговування Starlink коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року і може коштувати близько 400 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону.

До слова Українські військові повідомляють про збої в роботі Starlink, що ускладнює контрнаступ, – ЗМІ

Скандали довкола Ілона Маска

Рішенню SpaceX передували скандальні заяви Ілона Маска. Засновник компаній Tesla і SpaceX озвучив формулу "миру" між Україною та Росією.

Маск пропонує Україні відмовитися від Криму, який Росія окупувала у 2014 році. Також він пропонує провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Саме в цих областях Росія у вересні провела псевдореферендуми та оголосила про анексію.

На скандальний твіт Маска відреагував президент Володимир Зеленський. Він запитав Маска, кого той підтримує, на що засновник SpaceX сказав, що на стороні України.

При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед скандалом у твітері розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Засновник компаній Tesla і SpaceX заперечує цю інформацію.

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