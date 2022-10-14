SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.

До речі Китай попросив Ілона Маска не продавати Starlink в країні: до чого тут Україна

Вимога SpaceX викликала роздратування у Пентагоні

Документи, отримані CNN, свідчать, що минулого місяця SpaceX Маска відправила листа до Пентагона, в якому говорилося, що вона більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink, як раніше.

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування українського уряду та військового використання Starlink, яке, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року і може коштувати близько 400 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу,

– йдеться у листі.

У розпорядженні CNN також опинився запит командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, на майже 8 тисяч терміналів Starlink, надісланий у липні.

В окремому супровідному листі до Пентагона сторонній консультант, який працює на SpaceX, написав: "SpaceX стикається з дуже важкими рішеннями. Я не думаю, що вони мають фінансову можливість надати будь-які додаткові термінали чи послуги на прохання генерала Залужного".

Документи, про які раніше не повідомлялося, містять опис витрат, пов'язаних із тисячами терміналів в Україні.

Вони також нібито пролили нове світло на переговори, внаслідок яких Україні було надано обладнання та послуги зв'язку на мільйони доларів за невеликих витрат для Києва.

Як зазначає CNN, вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону.

Один високопосадовець Міноборони США зазначив, що SpaceX "має нахабство виглядати героєм", тоді як інші платять так багато, і тепер висуває їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

Варто зазначити, що в жовтні українські військові почали повідомляти про збої у роботі Starlink. Через збої українським воїнам виявилося складніше наступати.

Рішенню SpaceX передували скандальні заяви Маска

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск озвучив формулу "миру" між Україною та Росією. Він запропонував Україні відмовитися від Криму та провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Скандальні дописи Маска у твітері викликали обурення серед українців. Менше ніж за добу українці зібрали понад 2 мільйони гривень на підручник з історії для Маска.

Крім того, на скандальний твіт відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави запитав Маска, кого той підтримує, на що засновник SpaceX сказав, що на стороні України.

Слід додати, що в ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед тим, як оскандалитися у твітері дописами про Україну, розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Сам Маск заперечує це.