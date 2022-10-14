SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы в Украине, если только американские военные не будут выделять десятки миллионов долларов в месяц.
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Требование SpaceX вызвало раздражение в Пентагоне
Документы, полученные CNN, свидетельствуют, что в прошлом месяце SpaceX Маска отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше.
В письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink, которое, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца года и может стоить около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.
Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени,
– говорится в письме.
В распоряжении CNN также оказался запрос командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, почти на 8 тысяч терминалов Starlink, отправленный в июле.
В отдельном сопроводительном письме Пентагону сторонний консультант, работающий на SpaceX, написал: "SpaceX сталкивается с очень тяжелыми решениями. Я не думаю, что они имеют финансовую возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по просьбе генерала Залужного".
Документы, о которых ранее не сообщалось, содержат описание расходов, связанных с тысячами терминалов в Украине.
Они также якобы пролили новый свет на переговоры, в результате которых Украине было предоставлено оборудование и услуги связи на миллионы долларов из-за небольших затрат для Киева.
Как отмечает CNN, требование SpaceX о том, чтобы американские военные оплачивали счета, вызвало раздражение у высшего руководства Пентагона.
Один чиновник Минобороны США отметил, что SpaceX "имеет наглость выглядеть героем", тогда как другие платят так много, и теперь выдвигает им счет на десятки миллионов в месяц.
Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч терминалов в Украине были уплачены или частично уплачены такими странами, как США и Польша, или другими организациями. Они также оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов в месяц за единицу передового сервиса.
Следует отметить, что в октябре украинские военные начали сообщать о сбоях в работе Starlink. Из-за сбоев украинским воинам оказалось сложнее наступать.
Решению SpaceX предшествовали скандальные заявления.
- Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск озвучил формулу "мира" между Украиной и Россией. Он предложил Украине отказаться от Крыма и провести "референдумы" в Запорожье, Донецкой области, Луганской и Херсонской областях.
- Скандальные сообщения Маска в твиттере вызвали возмущение среди украинцев. Меньше чем за сутки украинцы собрали более 2 миллионов гривен на учебник истории для Маска.
- Кроме того, на скандальный твит отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства спросил Маска, кого тот поддерживает, на что основатель SpaceX сказал, что на стороне Украины.
- Следует добавить, что в СМИ появилась информация, что Маск перед тем, как оскандалиться в твиттере сообщениями об Украине, разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам Маск отрицает это.