Несмотря на заявления миллиардера Илона Маска и президента Франции Эмма Макрона о поддержке Украины, они продолжают вестись на кремлевские нарративы. Подоляку еще раз пришлось объяснять, почему диалог и переговоры с Россией невозможны.

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Украина не хочет войны

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в своем твиттере пост, в котором раскритиковал предложения о том, что нужно говорить с представителями государства-террориста и разорвать Украину.

По его словам, если идти на поводу у Путина, это может повредить. Очевидно, у диктатора разыграется аппетит, и его будет труднее остановить.

"Мы не хотим мировой войны", – Эммануэль Макрон. Это говорит Илон Маск. Но точно не остановишь варваров, разрывая Украину! Напротив, выполнение ультиматумов России только масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность,

– говорится в твите Подоляка.

Также он подчеркнул, что зло нужно остановить и наказать. Это должен понять и владелец завода "Tesla", и президент Франции.

«Ми не хочемо світової війни», – @EmmanuelMacron . Це ж каже @elonmusk . Але точно НЕ зупиниш варварів, роздираючи ! Навпаки, виконання ультиматумів Рф лише масштабує війну, зробить її безкінечною, додасть світу нестабільності. Зло треба зупинити й покарати. Час це зрозуміти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022

Скандальные заявления Макрона и Маска

Американский предприниматель Илон Маск 6 октября написал в твиттере, что на Востоке жители "предпочитают" Россию. В качестве аргумента он привел карту 2012 года, на которой видно, что восточные области проголосовали за "Партию регионов" и таким образом засвидетельствовали свою приверженность России.

Украинские власти раскритиковали этот твит Маска. Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил свою формулу мира, а президент Владимир Зеленский попросил изобретателя определиться, кого он поддерживает – Украину или Россию.

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С Макроном ситуация еще более интересная. Он заявил, что до сих пор хочет разговаривать с Путиным и вести диалог с террористическим кремлевским режимом. Президента Франции не смутили даже массированные ракетные обстрелы Украины 10 – 12 октября.

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