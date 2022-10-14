Подоляк зауважив, що НАТО стежить за всім, що відбувається в Росії з ядерною зброєю. Кремль вже отримав попередження про реакцію на спробу її застосувати.

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Світ робить багато, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї

Подоляк зауважив, що сьогодні Росія поступово зменшує свої риторичні погрози ядерною зброєю.

Є протокол, за яким діють ядерні держави,

– додав радник голови ОП.

За його словами, світ уже багато робить для того, щоб не дати Росії застосувати ядерну зброю, зокрема попереджувальні заяви прозвучали від:

президента США Джозефа Байдена,

генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга,

генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Подоляк зауважив, що Росія напала на Україну зі звичайною зброєю, і ЗСУ пішли в контрнаступ і відкинули окупаційну армію також за допомогою звичайної зброї.

"Росія каже: "Якщо Україна не дозволить нам залишити території, на які ми вторглися і які не можемо утримати звичайним озброєнням, ми застосовуватимемо ядерну зброю". Ось як ядерна держава загрожує неядерній державі", – додав радник очільника ОП.

За його словами, якщо Росію не зупинити зараз, інші країни відмовляться від Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, адже будь-яка війна проти ядерної держави призведе до втрат.

"Ці країни намагатимуться знайти компоненти ядерної зброї на чорному ринку чи деінде. Росія не лише загрожує Україні, вона ламає ключовий елемент глобальної безпеки", – пояснив Подоляк.

Він зауважив, що саме тому інші країни жорстко реагують на шантаж з боку держави, що володіє ядерною зброєю.

"Усім зрозуміло, що вони повинні дати Росії симетричну відповідь. Ті, хто хоче застосувати ядерну зброю, отримають відповідь, і Росія, схоже, це розуміє", – додав радник керівника ОП.

Подоляк заявив, що, попри заяви Кремля, окупанти, найімовірніше, не застосовуватимуть ядерну зброю, зокрема тактичну.

Сьогодні ми бачимо різке зниження ядерної загрози в російській риториці – якщо ігнорувати пропагандистів і казати про офіційних осіб. Ми спостерігаємо різке зниження ядерної загрози, і це доволі хороший знак,

– зазначив радник голови ОП.

Він підсумував, що Росія визнала, що може вести війну звичайним озброєнням, але будь-яка спроба застосувати ядерну зброю призведе до негайної відповіді.

Цікаво! Високопосадовець НАТО на умовах анонімності заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї безпрецедентні наслідки та, найімовірніше, "викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

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