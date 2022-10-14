Министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал высказывания Макрона. Ранее президент Франции сказал, что его страна не применит ядерное оружие, если Россия нанесет тактический удар по Украине.

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Комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания"

Отвечая на вопрос о позиции Франции, министр обороны Британии сказал на встрече министров НАТО в Брюсселе, что "это раскрывает карты президента Макрона".

Мы считаем, что если бы Россия применила ядерное оружие, это имело серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 г. о применении ядерного оружия. И это оставило бы его невероятно изолированным во всем мире,

– заявил Уоллес.

Источники The Telegraph в НАТО сообщили изданию, что комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания".

"Мы не прибегаем к деталям сценариев", – сказали источники журналистов в НАТО.

Кстати Путин применит ядерное оружие, если будет знать, что ему за это ничего не будет, – Зеленский

НАТО предупредило Россию, угрожающую ядерным ударом по Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин из-за провалов России в войне против Украины решил использовать едва ли не последние козыри. В частности, Путин угрожает применить ядерное оружие против Украины.

По данным СМИ, НАТО предупредило Россию, что ядерный удар изменит ход войны и почти наверняка спровоцирует "физический ответ".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров обороны Альянса заявил, что если Россия применит против Украины любое ядерное оружие – это будет иметь серьезные последствия, и Москва об этом знает.

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что Путин применит ядерное оружие. Байден отказался раскрыть, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы.

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