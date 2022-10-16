Все, про що брехали пропагандисти минулого тижня, 10 – 15 жовтня, зібрав Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там зауважили, що білоруська пропаганда діяла сумбурно і просувала одночасно велику кількість різних наративів. Так, нібито безліч різних вказівок ніяк не координується між собою.

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Білоруська пропаганда знову "відзначилась"

В результаті пропагандисти намагалися охопити одразу всі теми та потрапляли часом у безглузді ситуації. Крім того, деякі пропагандистські наративи продовжують активно просуватися, незважаючи на те, що їхня абсурдність стає дедалі очевиднішою,

– повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

Зокрема, у Білорусі пропагандисти просували наративи, що:

"Європа цієї зими замерзне, бо відмовилася співпрацювати з Росією в постачанні енергоносіїв" : пропаганда говорить, попри те, що є багато публічної інформації, що підземні газові сховища європейських країн повністю заповнені;

: пропаганда говорить, попри те, що є багато публічної інформації, що підземні газові сховища європейських країн повністю заповнені; знищення "Північних потоків" – справа рук чи то США, чи то Великої Британії: пропагандисти наплутали з методичками і знову почали доводити, що газопроводи були підірвані, але це й так всі знають;

пропагандисти наплутали з методичками і знову почали доводити, що газопроводи були підірвані, але це й так всі знають; "українська сторона воює забороненими методами і нічого не змогла б зробити без участі Заходу": пропагандисти говорили також про безперервні атаки на Запорізьку АЕС.

Окрім цього, окупанти стверджували, що нібито "українці біжать до Білорусі, тому що у них там все погано, а у нас – все добре". Щоправда, пропагандисти нібито на підтвердження цього згадують старі історії.

Тяганина з "режимом контртерористичної ситуації"

Варто пригадати, що спочатку очільник МЗС Білорусі Владімір Макей заявив, що в Білорусі вводиться режим контртерористичної ситуації. Згодом це повідомлення прибрали, а КДБ Білорусі дані спростував.

Згодом Лукашенко підтвердив ухвалення в Білорусі контртерористичних заходів у зв'язку із загостренням по периметру кордонів. Після цього знову ці заходи пояснив Макей. Вийшло все максимально безглуздо, адже його попередніх повідомлень у ЗМІ вже не було.

Також у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що раніше білоруські держЗМІ завжди писали "в Україні", проте минулого тижня все частіше – "на Україні".

З Білорусі вивозять техніку

Варто пригадати, що керівник білоруської націоналістичної організації "Білий легіон" Сергій Бульба заявив, що з Білорусі вивозять військову техніку, а в частинах уже російська комендатура.

Зокрема, вже вивезли "Урали" та 67 одиниць танків Т-72А з Білорусі під Донецьк.

Ще росіяни розконсервували одну зі старих стратегічних ще радянських воєнних баз. Є інформація, що там навіть змінили комендатуру, там уже росіяни,

– зауважив Бульба.

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