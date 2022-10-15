Керованість суспільної невдоволеності у Росії може вилитися у формування нових політичних сил. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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"Різність" критики

Експерт зазначив, що у Росії потрібно виокремлювати різні види критики, зокрема й від провладних пропагандистів.

Критика Скабєєвої чи Соловйова – це контрольована критика. Буває критика, яку можна оцінити як елемент політичного процесу, де справді є плюралізм думок, а буває критика контрольована і дозволена – для того, щоб суспільство знаходило відбиття своїх внутрішніх переживань,

– пояснив оглядач.

За його словами, коли Скабєєва чи Соловйов критикують певну ланку влади – це є відбиттям обурення російського суспільства.

"Ці люди так само хочуть на рівні тих чи інших пропагандистів почути те, що вони відчувають. І вони чують це від Соловйова, Скабєєвої та інших людей з меншою аудиторією", – додав Вігірінський.

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"Капіталізація" пропаганди

Політолог зауважив, що аналізуючи позицію окремих представників російської медійної спільноти, які є "ТОП-ами з надвеликою аудиторією", можна сказати про те, що ці люди намагаються закріпити за собою "крайнє праве майбутнє політичного характеру".

У майбутньому їхня пропаганда може "капіталізуватись" в отримання певних посад на рівні виборних органів – Держдуми чи органів регіонального рівня. Це теж один із закономірних результатів, тому що популярність на хвилі війни, яка є подією для Росії – так чи інакше збільшується,

– вказав експерт.

На його думку, коли пропагандисти зводять "в єдиний контрольований напрямок" надзвичайно активну "правоналаштовану" частину суспільства, то вони умовно формують іншу політичну силу, до якої входять люди, які від них залежать.

"Ці люди "капіталізуються" й тоді можна контролювати весь політичний простір. Коли я говорю про "контрольованість", треба розуміти, що те, що говорить Соловйов – чи йшло воно в розріз з позицією Путіна, Герасимова і Шойгу. Соловйов розуміє, що "хильнути зайвого" в пропаганді він точно не зможе", – резюмував Вігірінський.

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