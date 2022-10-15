Російські військові оглядачі бояться розправи

Інститут дослідження війни проаналізував риторику російських оглядачів, які висвітлюють війну Росії проти України та дійшов висновку про ймовірні умовні утиски.

Увага Бойові дії взимку: до чого готуються росіяни та чи продовжиться контрнаступ ЗСУ

У списку: Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков), Семен Пегов (WarGonzo), Юрій Подоляка, Владлен Татарський, Сергій Мардан, Ігор Дімітрієв, Крістіна Потупчик, а також автори телеграм-каналів GreyZone і Rybar.

Звинувачення надійшло з боку згаданого Пегова.

За що хочуть тиснути воєнкорів

Йдеться про звинувачення проти "окремих генералів і воєначальників" у розробці списку оглядачів, яких Міністерство Оброни Росії хоче притягнути до кримінальної відповідальності за "дискредитацію" діяльності міністерства та російської "спецоперації" в Україні.

Куди подівся Гіркін

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін не з'являється у своєму телеграм-каналі вже п'ятий день, хоча активно постив новини з фронту та критикував командування Росії за бездарність на полі бою.

Декілька російських воєнкорів заявили, що бойовику нібито дозволили вирушити на фронт.

До слова, місяць тому Гіркін прогнозував, що російська армія розвалиться вже в жовтні.

Більше про це – Гіркін розкритикував Путіна: дивитись відео

Критика Путіна лише посилюється

В ISW уже не вперше відзначають, що критика дій військового та вищого керівництва Росії зростає. У вчорашньому звіті аналітиків йшлось про масове невдоволення щодо мобілізованих, адже їх кидають на фронт абсолютно без нічого: немає навіть мила, не те щоб амуніції та озброєння.

Нова хвиля критики сталась після офіційного оголошення перших втрат серед мобілізованих.