Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни мріють про те, що у зимовий період їм вдасться трохи перепочити.

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"Окупанти розраховують на те, що їм вдасться видихнути, перечекати зиму. За цей час вони хочуть підтягнути резерви та відновити якусь техніку", – зазначив Ступак.

Як окупанти готуються до зими

Як розповів ексспівробітник СБУ, російські загарбники на окупованих територіях посилено готуються до зимового періоду.

Росіяни намагаються створити умовну демаркаційну лінію у зоні бойових дій.

у зоні бойових дій. Окупанти риють великі окопи та траншеї за допомогою техніки.

та траншеї за допомогою техніки. Також російські військові ставлять протитанкові бетонні укріплення просто посеред поля.

Чи продовжиться взимку наступ ЗСУ

За словами Ступака, попри усі намагання росіян, їм не вдасться стримати українську армію.

Взимку контрнаступ ЗСУ продовжиться. Можливо, не так швидко. Однак якщо будуть морози, то багнюки не буде. Тож це не стане нашим військовим на заваді,

– наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

Він зазначив, що українські військові у набагато більш виграшному положенні, ніж росіяни. Адже ЗСУ мають дуже велику підтримку у тих населених пунктах, які вони звільняють.

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"Наші військові отримують там можливість перепочити, харчування та елементарне лікування. Також це дає атмосферу стабільності та впевненість, що тут можна трішки розслабитися", – сказав Ступак.

Окупанти на Херсонщині перебувають у постійній напрузі

Водночас російські війська на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, перебувають у постійній напрузі.

Майже 8 місяців на них ззовні тиснуть Збройні Сили України .

. Всередині регіону окупантам не дають розслабитися партизани.

Ступак зауважив, що російські військові були спокійні лише у перший період після окупації частини Херсонської області.

Однак потім з'явилися HIMARS, які почали так досягати за лінію фронту, що окупанти вже бояться ночувати у гуртожитках і сплять у наметах. Також через страх партизанів вони постійно ходять по вулицях і оглядаються, щоб їх ззаду хтось не підрізав,

– сказав експерт Українського інституту майбутнього.

Як постійна тривога б'є по росіянах

На думку Ступака, така постійна напруга дуже негативно впливає на росіян.

Для ЗСУ це (бойові дії взимку – 24 канал) не буде веселою прогулянкою. Але нашим військовим буде набагато легше, ніж окупантам,

– додав він.

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