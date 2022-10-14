Так, якщо дощі почнуться найближчим часом, то ґрунт стане вологим і ворожій техніці буде дуже складно рухатись. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Отже, російські загарбники змушені будуть пересуватися лише дорогами. А українські захисники навчилися воювати на дорогах з окупантами ще на початку війни.

Погодні умови вплинуть зокрема і на Збройні Сили України. На думку військового експерта, як тільки ґрунт стане вологим, то контрнаступальні дії наших військових затихнуть. Водночас загарбники також не зможуть просуватися територіями нашої держави.

Найімовірніший сценарій на зиму

Насамперед розвиток бойових дій у зимовий період залежатиме від погодних умов. Так, якщо зима буде теплою – окупанти зіштовхнуться з тією ж проблемою, що і восени.

"Якщо ж вдарять морози й буде – 20 °C, то ґрунт замерзає й техніка може рухатися. Звичайно, особовому складу в таких умовах стає важче, але це можливо", – розповів Черник.

Найімовірніший сценарій – це перехід до важких і тривалих артилерійських дуелей,

– зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що хорошою новиною є те, що впродовж цієї війни росіяни витратили вже понад половину своїх снарядів. За його словами, на початок вторгнення Росія мала у розпорядженні 15 мільйонів снарядів, зараз у неї залишилося близько 7 мільйонів.

Крім того, наші союзники будуть продовжувати забезпечувати ЗСУ високоточними снарядами.

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