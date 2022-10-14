Так, коли Чорне море досить часто штормить, росіяни ховають свої кораблі у пункти базування. Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Важливо Сьогодні Росія може завдати ударів по обласних центрах, зокрема важливих об'єктах, – військові

Ворог тримає в морі 3 кораблі-носії крилатих ракет

Крім того, загарбники орієнтуються і на загальну кількість своїх плавзасобів. А також на можливість екіпірувати та споряджати корабельне угруповання російських військ.

Якщо на початку так званих хвиль масованих ракетних ударів росіяни "вигнали" у море 6 кораблів (носіїв крилатих ракет) – це було 40 ракет типу "Калібр", то сьогодні там 3 кораблі, один з яких – підводний – це близько 20 ракет,

– повідомила речниця ОК "Південь".

За її словами, російські загарбники використали вже чимало ракет, завдаючи ударів по мирних українських містах. Однак у країни-агресорки ще є високоточні ракети, які наводяться за конкретними координатами.

Гуменюк пояснила, чому Росія змінює кількість кораблів у Чорному морі: дивіться відео

Росія відвела 6 кораблів

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що наразі у Чорному морі складається досить непроста ситуація. Напередодні російські окупанти з моря обстріляли низку українських міст ракетами "Калібр".

Крім того, він розповів, що 6 суден російського корабельного угруповання після цинічних атак цивільної інфраструктури відійшли. Можливо, для того, щоб поповнити свій боєкомплект, адже новопризначений командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін використовує тактику, яку звик застосовувати в Сирії.

Мовиться про удари авіацією, крилатими ракетами, а також до цього додалися дрони-камікадзе.

Цікаво Український зенітник збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла": історія героя

ППО знищила 4 ракети "Калібр"

Українські захисники 13 жовтня, знищили 4 російські крилаті ракети типу "Калібр". Смертоносними ракетами ворог намагався атакувати об'єкти критичної інфраструктури на Заході України.

Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності,

– повідомили у командуванні.

Загалом загарбники скерували на Львівську область 6 крилатих ракет. На жаль, дві з них таки змогли долетіти та влучили у військовий об'єкт у колишньому Бродівському районі.