Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, новопризначений командувач військ Росії в Україні Суровікін використовує тактику, яку звик застосовувати в Сирії.
Зверніть увагу Частина росіян не виконувала наказ: деякі ракети летіли в поле, – розвідка
Яка ситуація на Одещині
Братчук зазначив, що наші сили протиповітряної оборони, зокрема, підрозділи зенітних ракетних військ, що діють на території Одещини, знищили 3 крилаті ракети. Стільки ж було збито напередодні, а також ліквідовано 4 дрони.
Тобто хлопці працюють на відмінно і можемо говорити про те, що поки що не надходило інформації про якісь влучання. Усі служби працюють відповідно до розпоряджень, які існують,
– наголосив речник Одеської ОВА.
Він зауважив, що російські атаки по регіонах України спрямовані насамперед на об'єкти цивільної інфраструктури й Одещина не є винятком.
За словами Братчука, загалом ситуація в регіоні залишається контрольованою. Лише на декілька годин вимкнули електроенергію в Приморському районі Одеси, але це в рамках планового ремонту. Щойно виникне потреба, то будуть задіяні ремонтні бригади для ліквідації можливих наслідків аварій або прильотів.
Братчук розповів про російські кораблі у Чорному морі та ситуацію в Одесі: дивіться відео
У Чорному морі перебувають 3 російських кораблі
Братчук зауважив, що доволі непроста ситуація зараз складається в Чорному морі. Звідти напередодні російські окупанти стріляли ракетами "Калібр".
Наразі є три кораблі в Чорному морі. Два надводних, один підводний човен. Загальний залп може становити до 20 крилатих ракет типу "Калібр",
– заявив він.
За словами речника Одеської ОВА, 6 кораблів відійшли, можливо, для того, щоб поповнити свій боєкомплект. Адже новопризначений командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін використовує тактику, яку звик застосовувати в Сирії. Мовиться про удари авіацією, крилатими ракетами, а також до цього додалися дрони-камікадзе.
Що відомо про російські атаки на Одещині
- Російські військові зранку 11 жовтня намагалися іранськими дронами атакувати Одещину та Миколаївщину. Та відразу 8 дронів ворога були збиті.
- Під час повітряної тривоги зранку 11 жовтня на Одещині працювала ППО. Крім того, в Одеській області вночі було збито три іранські дрони-камікадзе.
- Загалом зранку 11 жовтня українські сили Протиповітряної оборони збили 18 крилатих ракет росіян.