Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, новопризначений командувач військ Росії в Україні Суровікін використовує тактику, яку звик застосовувати в Сирії.

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Яка ситуація на Одещині

Братчук зазначив, що наші сили протиповітряної оборони, зокрема, підрозділи зенітних ракетних військ, що діють на території Одещини, знищили 3 крилаті ракети. Стільки ж було збито напередодні, а також ліквідовано 4 дрони.

Тобто хлопці працюють на відмінно і можемо говорити про те, що поки що не надходило інформації про якісь влучання. Усі служби працюють відповідно до розпоряджень, які існують,

– наголосив речник Одеської ОВА.

Він зауважив, що російські атаки по регіонах України спрямовані насамперед на об'єкти цивільної інфраструктури й Одещина не є винятком.

За словами Братчука, загалом ситуація в регіоні залишається контрольованою. Лише на декілька годин вимкнули електроенергію в Приморському районі Одеси, але це в рамках планового ремонту. Щойно виникне потреба, то будуть задіяні ремонтні бригади для ліквідації можливих наслідків аварій або прильотів.

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У Чорному морі перебувають 3 російських кораблі

Братчук зауважив, що доволі непроста ситуація зараз складається в Чорному морі. Звідти напередодні російські окупанти стріляли ракетами "Калібр".

Наразі є три кораблі в Чорному морі. Два надводних, один підводний човен. Загальний залп може становити до 20 крилатих ракет типу "Калібр",

– заявив він.

За словами речника Одеської ОВА, 6 кораблів відійшли, можливо, для того, щоб поповнити свій боєкомплект. Адже новопризначений командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін використовує тактику, яку звик застосовувати в Сирії. Мовиться про удари авіацією, крилатими ракетами, а також до цього додалися дрони-камікадзе.

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