Це може статися через погані погодні умови. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Небезпека у Чорному морі

Після штормової погоди у Чорному морі можливий зрив мін з якорів. Вони дрейфують до берега або детонують у воді і дуже небезпечні,

– розповів Братчук.

За його словами, це несе велику небезпеку для тих, хто відвідує пляжі, гуляє по узбережжю та бере до рук підозрілі предмети.

Братчук попросив не наражати на цю небезпеку себе і рідних. Також необхідно повідомляти про підозрілі предмети відповідним фахівцям.

Вибух міни у Чорному морі

У Затоці, що на Одещині, біля берега вибухнула міна. На жаль, загинуло двоє осіб, ще одна людина отримала поранення.

До речі, раніше очільник Одеської ОВА Максим Марченко розповідав, що існує мінна небезпека ворожого ракетного удару по скупченнях людей. Тому пляжі цьогоріч вирішили не відкривати. Втім, не всі дотримуються цих правил.

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