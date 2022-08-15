У мережі оприлюднили кадри вибуху міни. На відео можна побачити, як вибухова хвиля піднімає у небо товщу води.

Важливо Надихнув Миколаїв, – в Одеській ОВА заявили про збільшення числа виявлених колаборантів

Виглядає це моторошно. Ба більше, за даними речника глави Одеської ОВА Сергія Братчука, загинуло двоє людей, це одна особа отримала поранення.

"Суспільне" повідомляє, що на міні підірвалися двоє будівельників. За інформацією Білгород-Дністровської міськради, вибух стався на базі відпочинку "Рута".

У Затоці вибухнула міна: дивіться відео 18+

На Одеських пляжах заборонено купатися

Як відомо, Одеська ОВА та мерія Одеси вирішила цьогоріч не відкривати морські пляжі. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко пояснив причину такого рішення тим, що існує мінна небезпека ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди (цьогоріч – 24 канал) гинуть від ворожих мін, які викидає на узбережжя. Головне наше завдання – збереження життя і здоров'я жителів області. Тому з Одеською міською радою ухвалили рішення не відкривати пляжів,

– зазначив Марченко.

Зауважимо, що ще у червні на одному з пляжів Грибівки Одеської області підірвався чоловік. 11 червня, попри заборону, він пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Чоловік вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.

Згодом стало відомо, що трагедія сталася з родиною внутрішніх переселенців з Донецької області. Також трагічний момент потрапив на відео. Ще одному чоловіку дивом вдалося вижити.