Так, на Одещині знайшли ворожу протикорабельну міну. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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На Одещині прибило ворожу міну

За словами Братчука, міну прибило до узбережжя в Одеському районі області під час шторму – її зірвало з якоря. Найближчим часом відповідні фахівці проведуть контрольоване знищення небезпечної знахідки.

Бережіть себе і рідних! Дотримуйтесь правил заборони на відвідування пляжів, узбережжя та купання у морі,

– наголосив Братчук.

На Одещині виявили та знешкодили міну, що дрейфувала в морі

Українські військові продовжують виявляти в Чорному морі російські міни, які дрейфують. Одну з таких нещодавно було підірвано.

У пресслужбі Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомили, що чергову морську міну, яке дрейфувала, було виявлено силами оборони України на Одещині.

Повідомляється, що російську міну було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом ВМС ЗСУ.

Російські міни в Чорному морі

Окупанти навмисно замінували Чорне море, щоб перешкоджати українському експорту. У ДСНС заявляли, що на розмінування морської акваторії потрібно десятиліття.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський інформував, що понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. У МВС наголошували, що для повного розмінування територій Україні потрібно щонайменше 5 – 7 років.

Через російські міни в морі гине чимало людей. Зокрема, 11 червня в селі Грибівка, що в Одеській області, чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну та загинув.

15 липня повідомлялося, що Одеській області в морі підірвався чоловік. Ігноруючи застереження і заборону, місцевий житель вирішив поплавати в морі та підірвався на міні, внаслідок чого йому відірвало голову.

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