Так, в Одесской области нашли вражескую противокорабельную мину. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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В Одесской области прибило вражескую мину

По словам Братчука, мину прибило к побережью в Одесском районе области во время шторма – ее сорвало с якоря. В ближайшее время соответствующие специалисты проведут контролируемое уничтожение опасной находки.

Берегите себя и родных! Соблюдайте правила запрета на посещение пляжей, побережья и купания в море,

– подчеркнул Братчук.

В Одесской области обнаружили и обезвредили дрейфующую в море мину

Украинские военные продолжают обнаруживать в Черном море российские дрейфующие мины. Одна из таких недавно была взорвана.

В пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщили, что очередная дрейфующая морская мина была обнаружена силами обороны Украины в Одесской области.

Сообщается, что российская мина была оперативно ликвидирована специальным подразделением ВМС ВСУ.

Российские мины в Черном море

оккупанты намеренно заменяли Черное море, чтобы препятствовать украинскому экспорту. В ГСЧС заявляли, что на разминирование морской акватории уходит десятилетие.

Министр внутренних дел Денис Монастырский информировал, что более 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании. В МВД отмечали, что для полного разминирования территорий Украине нужно не менее 5 – 7 лет.

Из-за российских мин в море погибает немало людей. В частности, 11 июня в селе Грибовка в Одесской области мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину и погиб.

15 июля сообщалось, что Одесской области в море взорвался мужчина. Игнорируя оговорку и запрет, местный житель решил поплавать в море и взорвался на мине, в результате чего ему оторвало голову.

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