Мужчина подорвался на неизвестном устройстве
Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По предварительной информации, мужчине оторвало голову.
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Пока точной информации, на чем именно подорвался мужчина – нет.
Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве,
– говорится в сообщении.
В Одесской области запрещено купаться в море
- российские военные заминировали Черное море, что создает угрозу жизни мирных людей. Один из трагических инцидентов из-за оккупантов произошел 11 июня в селе Грибовка.
- Там мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но натолкнулся на российскую мину. К сожалению, случай закончился трагедией.
- 8 июля возле побережья Одесчины Военно-морские силы Украины обезвредили две дрейфующие мины россиян. Также вечером 21 июня на один из одесских пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину, она сдетонировала возле села Сычавка.
- В ОК "Юг" заявляли, что россия разместила в море несколько сот мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и вызвать беду.
- В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе хотят открыть некоторые пляжи. Но в ГСЧС сообщили, что в Одесской области пока не планируют открывать пляжи из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и вероятной угрозы с моря.
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