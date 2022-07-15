К сожалению, они не понимают, что происходит. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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По словам Братчука, нарушителей легко высчитывать за загорелой кожей. Конечно, они сразу начинают оправдываться, что живут в частных домах, хотя часто бывает не так.
Но это дело и ответственность каждого
Трагические уроки Украины
Кременчуг, Днепр, Одесса, Винница, Николаев – все это трагические уроки, свидетелями которых каждый из нас.
"Речь идет не о попадании ракеты как таковой, а о большом скоплении людей. когда эту ракету сбивают наши силы ПВО", – пояснил Братчук.
Страшно вообразить, что будет, когда сотни обломков попадут на пляж, где есть люди.
"Это нарушители собственной безопасности. Люди, которые, возможно, не хотят дальше жить", - считает спикер Одесской ОВА.
Братчук подчеркнул, что для сохранения жизни и здоровья просто не нужно нарушать правила, которые сегодня установлены.
Не совершайте этих ошибок,
– призвал он.
Не пропустите Украину будет с хлебом, а порт на Дунае работает с огромными нагрузками, – Братчук
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