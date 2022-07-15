На жаль, вони не розуміють, що відбувається. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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За словами Братчука, порушників легко вираховувати за засмаглою шкірою. Звичайно, вони одразу починають виправдовуватися, що живуть у приватних будинках, хоча це часто буває не так.
Але це справа та відповідальність кожного
Трагічні уроки України
Кременчук, Дніпро, Одеса, Вінниця, Миколаїв – усе це трагічні уроки, свідками яких є кожен з нас.
"Мова йде не про влучання ракети як такої, а про велике скупчення людей. коли цю ракету збивають наші сили ППО", – пояснив Братчук.
Страшно уявити, що буде, коли сотні уламків потраплять на пляж, де є люди.
"Це порушники власної безпеки. Люди, які, можливо, не хочуть далі жити", – вважає речник Одеської ОВА.
Братчук наголосив, що для збереження життя та здоров'я просто не потрібно порушувати ті правила, які сьогодні встановлені.
Не робіть цих помилок,
– закликав він.
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