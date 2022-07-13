Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, российские мины одинаково опасны для всех кораблей в Черном море.

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Он обратился к тем оккупантам, которые на судах без опознавательных знаков пытаются продать украинское зерно в частных бортах вблизи Босфора. Вполне реально, что они могут взорваться на собственных минах.

Братчук предупредил, что российские мины вполне "неожиданно" могут появиться где-то возле Керчи, где взорвут корабли с ворованным зерном.

Россияне разбросали около 400 мин в Черном море в начале марта. Той глупой мине действительно безразлично, на корабле воровано украинское зерно или что-то другое. Поэтому хотел бы предупредить воров, что они также могут подрываться где-то в районе Керчи на российских минах, – отметил Братчук.

Судоходство понемногу восстанавливается

По словам Братчука, благодаря освобождению острова Змеиный удалось восстановить судоходство по каналу "Дунай – Черное море". По этому пути уже начали экспортировать агропродукцию.

Представитель Одесской ОВА признает, что, конечно, путь не полностью безопасен из-за агрессии со стороны россии. Однако военные и другие соответствующие службы делают все возможное, чтобы корабли спокойно могли здесь проходить.

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Добавим, Сергей Братчук подчеркнул, что российские оккупанты ежедневно используют авиацию, чтобы запускать ракеты по Одесской области. По всей вероятности, такие удары будут продолжаться и дальше. Таким образом захватчики цинично терроризируют мирное население.