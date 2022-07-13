Об этом 24 каналу сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он напомнил, что последняя такая вражеская атака произошла вчера, 12 июля, в 14:30.

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Враг применяет специальные ракеты

Как рассказал Братчук, тогда российские оккупанты направили истребителями Су-30 ракеты в сторону Одесщины. Впрочем, к счастью, они не долетели даже до границ области.

Он отметил, что российские захватчики выпустили ракеты типа Х-31. Как пояснил представитель, такие снаряды противорадиолокационные. В то же время он подчеркнул, что наше командование понимает, почему враг пытался ими уцелеть.

Ракетные атаки будут продолжаться

Уже какой день подряд именно этими ракетами из самолетов враг пытается не только обстреливать мирные поселения, но также прощупывает нашу оборону, сформировавшуюся с начала полномасштабного вторжения.

– заявил Братчук.

В то же время, он отметил, что наша оборона сейчас активно совершенствуется. В частности, уже есть определенные образцы вооружения и огневого поражения, что обычно не только не радует врагов, а наносит им большой вред.

"Именно поэтому вероятность повторных ударов остается очень высокой. И хотя в Черном и Азовском морях находятся 2 вражеских субмарина и 2 вражеских надводных корабля (это 24 крылатых ракеты "Калибр"), сейчас захватчик больше применяет авиацию, и это происходит буквально каждый день", – заявил Братчук.

Братчук предупредил о возможных новых ракетных ударах по Одесской области: смотрите видео



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