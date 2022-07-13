Про це 24 каналу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він нагадав, що остання така ворожа атака відбулась вчора, 12 липня, о 14:30.

До теми "Мацають" берегову смугу, б'ють саме по мирному населенню, – Братчук про атаки на Одещину

Ворог застосовує спеціальні ракети

Як розповів Братчук, тоді російські окупанти спрямували винищувачами Су-30 ракети в бік Одещини. Утім, на щастя, вони не долетіли навіть до кордонів області.

Він наголосив, що російські загарбники випустили ракети типу Х-31. Як пояснив речник, такі снаряди є протирадіолокаційними. Водночас він підкреслив, що наше командування розуміє, по чому ворог намагався ними вцілити.

Ракетні атаки продовжуватимуться

Уже який день поспіль саме цими ракетами з літаків ворог намагається не лише обстрілювати мирні поселення, а також промацує нашу оборону, що сформувалась з початку повномасштабного вторгнення,

– заявив Братчук.

Водночас він зауважив, що наша оборона зараз активно вдосконалюється. Зокрема, вже має певні зразки озброєння та вогневого ураження, що звичайно не лише не тішить ворогів, а завдає їм великої шкоди.

"Саме тому ймовірність повторних ударів залишається дуже високою. І хоча в Чорному та Азовському морях перебуває 2 ворожі субмарини й 2 ворожих надводних кораблі (це 24 крилатих ракети "Калібр"), зараз загарбник більше застосовує авіацію, і це відбувається буквально кожного дня", – заявив Братчук.

Братчук попередив про можливі нові ракетні удари по Одеській області: дивіться відео



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