Кроме того, они пытаются открыть нашу систему ПВО, "пощупать" береговую полосу и посмотреть, какие "интересы" там для них есть. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Он отметил, что россияне обстреливают портовую инфраструктуру, зернохранилища, а также бьют по гражданскому населению – это, к сожалению, получается у них лучше всего. Однако стоит отметить, что вчера, 12 июля, когда враг трижды бил по Одесской области, в результате этих обстрелов никто не пострадал.

По словам Братчука, на первый взгляд, вражеские удары кажутся хаотичными. Хотя на самом деле хаотичны непосредственно попадания, ведь их высокоточное оружие – это крылатые ракеты еще советского производства.

"К примеру, ракета Х-31 9 лет проходила экзамены и исследования, но, насколько мне известно, ее так и не доделали. Поэтому она хоть и считается высокоточным оружием, но там есть определенные проблемы. И то, что они есть, мы сегодня и видим", – объяснил спикер ОВА.

Российский флот отошел от побережья

Также он рассказал, что сейчас можно увидеть, как российский флот отошел от линии побережья более чем на 100 км. Это связано с тем, что у Украины на вооружении есть огневые средства поражения, которые могут попадать не только в корабли, но и в другие объекты, в том числе военные на других территориях.

Сергей Братчук о ситуации в Одесской области: смотрите видео