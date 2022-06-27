Жаркая погода заставила одесситов и гостей города забыть о своей безопасности и отправиться на пляж. Иногда это приводило к трагическим последствиям, но людей с пляжей не прогоняли даже новости о смертельных исходах нарушения запретов.

Читайте также Число жертв невозможно представить, – Зеленский рассказал о попадании в ТРЦ в Кременчуге

Некоторые пляжи откроют

Спасатели и правоохранители постоянно работают над тем, чтобы мирным людям ничего не угрожало. Также они пытаются обеспечить людям свободный доступ к морю хотя бы на отдельных участках.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов польским журналистам, сейчас посещение пляжей Одессы и области остается очень опасным. Даже несмотря на угрозу жизни поток отдыхающих каждый день растет, поэтому у полиции и патрульных уже просто нет возможности справиться с таким большим нашествием людей.

Мы разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные башни,

– заявил Труханов.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу, врагу удалось попасть прямо в ТРЦ, где было большое скопление людей. Уже известно о погибших и пострадавших. Спасатели борются с огнем, охватившим площадь в 10 тысяч квадратных метров. Сами россияне снова собрались цинично врать о своих обстрелах. Они хотят распространить фейк о том что попали в завод.

Заведующий кафедрой одного из высших учебных заведений Николаева мечтал о "новой свободной области". Ему уже вручили подозрение в государственной измене и поэтому ему придется помечтать просто о своей свободе.

В США подтвердили информацию о том что Украина получит передовую систему противовоздушной обороны. Обсуждение ее передачи уже на финальной стадии, об успешном результате переговоров должны сообщить до конца текущей недели.

Смотрите также – россияне злорадствуют из-за последствий ракетных обстрелов оккупантов в Кременчуге: видео