Спекотна погода змусила одеситів та гостей міста забути про свою безпеку та вирушити на пляжі. Інколи це приводило до трагічних наслідків, але людей з пляжів не проганяли навіть новини про летальні наслідки порушення заборон.

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Деякі пляжі відкриють

Рятувальники та правоохоронці постійно працюють над тим, щоб мирним людям нічого не загрожувало. Також вони намагаються забезпечити людям вільний доступ до моря бодай на окремих ділянках.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов польським журналістам, зараз відвідування пляжів Одеси та області залишається дуже небезпечним. Навіть попри загрозу для життя потік відпочивальників кожен день зростає, тому у поліції та патрульних вже просто немає змоги впоратися з такою великою навалою людей

Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові спостережні вежі,

– заявив Труханов.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку, ворога вдалося поцілити прямо у ТРЦ, де було велике скупчення людей. Вже відомо про загиблих та потерпілих. Рятувальники борються з вогнем, який охопив площу у 10 тисяч квадратних метрів. Самі росіяни знову зібралися цинічно брехати про свій обстріл. Вони хочуть поширити фейк про те, що влучили у завод.

Завідувач кафедри одного з вищих навчальних закладів Миколаєва мріяв про "нову вільну область". Йому вже вручили підозру у державній зраді, тому тепер йому доведеться помріяти просто про свою волю.

У США підтвердили інформацію про те, що Україна отримає передову систему протиповітряної оборони. Обговорення щодо її передачі вже на фінальній стадії, про успішний результат переговорів мають повідомити до кінця поточного тижня.

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