Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Впоследствии информацию подтвердил глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

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ВМС ликвидировали 2 российских мины, которые дрейфовали в море возле Одесской области

Первое сообщение о дрейфующей российской мине появилось около 15:00 8 июля. Ее увидели в Днестровском лимане – туда ее занесло течение через морской залив. Наталья Гуменюк подчеркнула, что мина очень опасно маневрировала среди опор моста через лиман.

Еще раз море напомнило всем тем, кто не слушает наши предупреждения и запреты о том, что прибрежные воды все же опасны для использования в качестве зоны отдыха. Пока все побережье – это зона обороны,

– подчеркнула чиновник.

В Днестровском лимане 8 июля заметили российскую мину / Фото "Залив чат"

Кстати, вторую морскую мину заметили на побережье Черного моря также в Одесской области. Оба опасных "подарка" российских оккупантов успешно обезвредили Военно-морские силы Украины.

Добавим, что глава Одесской ОВА Максим Марченко также рассказал о двух ликвидированных российских минах в Черном море и еще раз напомнил об опасности и запрете пребывания в воде и на пляжах.

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