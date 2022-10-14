Так, если дожди начнутся в ближайшее время, то почва станет влажной и вражеской технике будет очень сложно двигаться. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Россиянам сначала нужно пережить осень

Следовательно, российские захватчики вынуждены будут передвигаться только по дорогам. А украинские защитники научились воевать на дорогах с оккупантами еще в начале войны.

Погодные условия окажут влияние, в том числе и на Вооруженные Силы Украины. По мнению военного эксперта, как только почва станет влажной, контрнаступательные действия наших военных утихнут. В то же время, захватчики также не смогут продвигаться по территориям нашего государства.

Самый вероятный сценарий на зиму

Прежде всего, развитие боевых действий в зимний период будет зависеть от погодных условий. Так, если зима будет теплой – оккупанты столкнутся с той же проблемой, что и осенью.

"Если же ударят морозы и будет - 20 °C, то почва замерзает и техника может двигаться. Конечно, личному составу в таких условиях становится труднее, но это возможно", – рассказал Черник.

Самый вероятный сценарий – это переход к тяжелым и длительным артиллерийским дуэлям,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что хорошей новостью является то, что в течение этой войны россияне потратили уже более половины своих снарядов. По его словам, к началу вторжения Россия располагала 15 миллионами снарядов, сейчас у нее осталось около 7 миллионов.

Кроме того, наши союзники будут продолжать снабжать ВСУ высокоточными снарядами.

Черник рассказал, как будут развиваться боевые действия зимой: смотрите видео

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