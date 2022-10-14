А с другой – рост конфликта между российским президентом и военными, и поиск виновных в поражениях на фронте. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Падение Херсона – смертельный удар для России"

Освобождение Херсона будет означать конец войны. Весь "карточный дом" российской власти упадет,

– сказал Пионтковский.

По его мнению, победа Украины в войне с Россией будет либо в течение месяца, либо отложится до весны. В первую очередь, это зависит от того, смогут ли украинские защитники добить группировку российских войск на правом берегу Херсонской области, которая фактически находится в окружении.

"Падение Херсона будет смертельным ударом по российской политической системе. В ней, мягко говоря, начнутся очень серьезные каскадные изменения. Но прежде будет исчезновение такой политической фигуры как Путин", – отметил российский публицист.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

4 главные ошибки Путина в войне против Украины

После саммита ШОС в Самарканде российский лидер начал прибегать к все большим политическим ошибкам. Андрей Пионтковский назвал ряд основных провалов Путина, в частности:

мобилизация , которая становится все большей проблемой для России;

, которая становится все большей проблемой для России; так называемые референдумы и аннексия 4 украинских областей . Генассамблея ООН осудила попытки Путина присвоить украинские территории. Лишь 4 страны, кроме России, выступили против резолюции по осуждению аннексии страной-агрессором четырех областей нашего государства: Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа;

. Генассамблея ООН осудила попытки Путина присвоить украинские территории. Лишь 4 страны, кроме России, выступили против резолюции по осуждению аннексии страной-агрессором четырех областей нашего государства: Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа; подрыв обоих "Северных потоков" . Так, на Западе нет никаких сомнений, что это последствия террористических действий страны-агрессора;

. Так, на Западе нет никаких сомнений, что это последствия террористических действий страны-агрессора; уничтожение критической инфраструктуры нашего государства.

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