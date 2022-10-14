А з іншого – зростання конфлікту між російським президентом та військовими й пошук винних у поразках на фронті. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Падіння Херсона – смертельний удар для Росії"
Звільнення Херсону означатиме кінець війни. Весь "картковий будинок" російської влади впаде,
– сказав Піонтковський.
На його думку, перемога України в війні з Росією буде або протягом місяця, або відкладеться до весни. Насамперед це залежить від того, чи зможуть українські захисники добити угруповання російських військ на правому березі Херсонщини, яке фактично перебуває в оточенні.
"Падіння Херсона буде смертельним ударом по російській політичній системі. У ній, м'яко кажучи, почнуться дуже серйозні каскадні зміни. Але насамперед буде зникнення такої політичної фігури як Путін", – зазначив російський публіцист.
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4 головних помилки Путіна у війні проти України
Після саміту ШОС у Самарканді російський лідер почав вдаватися до все більших політичних помилок. Андрій Піонтковський назвав низку основних провалів Путіна, зокрема:
- мобілізація, яка стає все більшою проблемою для Росії;
- так звані референдуми та анексія 4 українських областей. Генасамблея ООН засудила спроби Путіна привласнити українські території. Лише 4 країни, окрім Росії, виступили проти резолюції щодо засудження анексії країною-агресоркою чотирьох областей нашої держави: Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа;
- підрив обох "Північних потоків". Так, на Заході немає жодних сумнівів, що це наслідки терористичних дій країни-агресорки;
- знищення критичної інфраструктури нашої держави.
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Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Українські військові проводять успішний контрнаступ на Півдні, зокрема в Херсонській області. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів, що на Херсонщині ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів.
- Російські окупанти, відчуваючи наближення Збройних Сил України, з усіх сил готуються "обороняти" захоплений Херсон. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що загарбники готуються до вуличних боїв, а також продовжують будувати фортифікаційні споруди.
- У Бериславському районі Херсонщини підтверджено знищення командно-спостережного пункту ворожого батальйону. Крім того, українські воїни знищили техніку росіян.
- Генштаб ЗСУ нещодавно повідомляв, що внаслідок удару по групі окупантів на Херсонщині знищила понад 520 росіян. Йдеться про батальйонну тактичну групу від 150 мотострілецької дивізії.