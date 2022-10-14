А з іншого – зростання конфлікту між російським президентом та військовими й пошук винних у поразках на фронті. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Цікаво "Путіну треба перемир'я до 15 листопада": Яковина розповів, хто тисне на Росію

"Падіння Херсона – смертельний удар для Росії"

Звільнення Херсону означатиме кінець війни. Весь "картковий будинок" російської влади впаде,

– сказав Піонтковський.

На його думку, перемога України в війні з Росією буде або протягом місяця, або відкладеться до весни. Насамперед це залежить від того, чи зможуть українські захисники добити угруповання російських військ на правому березі Херсонщини, яке фактично перебуває в оточенні.

"Падіння Херсона буде смертельним ударом по російській політичній системі. У ній, м'яко кажучи, почнуться дуже серйозні каскадні зміни. Але насамперед буде зникнення такої політичної фігури як Путін", – зазначив російський публіцист.

Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

4 головних помилки Путіна у війні проти України

Після саміту ШОС у Самарканді російський лідер почав вдаватися до все більших політичних помилок. Андрій Піонтковський назвав низку основних провалів Путіна, зокрема:

мобілізація , яка стає все більшою проблемою для Росії;

, яка стає все більшою проблемою для Росії; так звані референдуми та анексія 4 українських областей . Генасамблея ООН засудила спроби Путіна привласнити українські території. Лише 4 країни, окрім Росії, виступили проти резолюції щодо засудження анексії країною-агресоркою чотирьох областей нашої держави: Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа;

. Генасамблея ООН засудила спроби Путіна привласнити українські території. Лише 4 країни, окрім Росії, виступили проти резолюції щодо засудження анексії країною-агресоркою чотирьох областей нашої держави: Сирія, Північна Корея, Білорусь та Нікарагуа; підрив обох "Північних потоків" . Так, на Заході немає жодних сумнівів, що це наслідки терористичних дій країни-агресорки;

. Так, на Заході немає жодних сумнівів, що це наслідки терористичних дій країни-агресорки; знищення критичної інфраструктури нашої держави.

Варте уваги Росіяни влаштували собі яскраве самогубство на Херсонщині

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини