Отже, перед ними стоятиме головне завдання, як зберегти владу в країні, що зазнає поразки. Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Як діятимуть наступники Путіна

За його словами, наступники російського президента надсилатимуть меседж Заходу та частково Україні, мовляв, це вони позбавили світ від ядерних погроз Путіна та зробили величезну послугу для людства. Тож тепер світ має допомогти їм врятувати репутацію та підписати капітуляцію на менш ганебних умовах.

Приблизно такий сигнал вони будуть надсилати Заходу та Україні,

– зауважив Піонтковський.

Крім того, "працюючи на внутрішній ринок" наступники Путіна будуть звинувачувати його у помилках, які той здійснив у війні проти України. І тепер громадяни країни-агресорки мають "змиритися з певною реальністю".

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Росія може розпастись у найближчі роки

Згідно з виборчим законодавством в Росії у 2024 році очікуються президентські вибори. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припускає, що до цього часу країни-агресорки у нинішніх межах може узагалі не існувати.

У мене є великі підозри, що до 2024 року Росія у теперішніх межах не збережеться,

– зауважив Яковенко.

І зазначив, що йому здається, що "історичний проєкт "Росія" завершується. І очільник Кремля Путін зараз докладає до цього максимальні зусилля.

"Усі імперії розпадаються. Я не розумію, чому Росія має бути винятком. Путін робить все, щоб це сталося. Сумнівів, що Україна виграє цю війну, немає", – підсумував журналіст.

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