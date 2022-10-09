Про це 24 каналу сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Він наголосив, що Кадиров не перебуває на стороні ФС, він для них такий самий ворог, як інші військові кола, які конкурують між собою.

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"Кадиров – це однозначно ворог для ФСБ. Ми знаємо, як ФСБшники незадоволені посиленням військової міцності Кадирова, його зухвалим рішення, які протирічать діям ФСБ", – відповів Ягун.

За його словами, така ж ситуація з Пригожиним.

Він – злочинець, який мав кримінальне минуле за радянських часів. І те, що він вирвався з цього завдяки Путіну, це не дозволяє йому увійти до еліти – товариства, яке вважає себе елітою спецслужб і є причетним до друзів Путіна,

– заявив генерал-майор СБУ.

Він переконує, що вся ця ситуація набагато складніша, там є поступова недовіра, взаємні підозри і звинувачення.

"Але це плюс Україні, адже там починається реальна боротьба за владу і тих "башень Кремля" більше, ніж ми думали. Там є і фінансові інтереси, і еліта, і військові, і спецслужби, і кримінальні кола, і політичні кола тощо”, – пояснив Ягун.

Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Ягуном: відео



На його думку, люди при владі дружать лише до певного моменту, тому там "павуків у банці" надзвичайно багато.

Думаю, якщо ми будемо підкидати їм якісь диверсії і спостерігати за їхньою внутрішньою боротьбою, то це буде лише плюсом для України та ситуації на фронті,

– відповів він.

Раніше політтехнолог Михайло Шейтельман також казав, що в оточенні Путіна продовжує загострюватися конфлікт через поразки на війні в Україні. Кадиров та Прігожин відкрито критикують російське Міноборони. Він вважає, що вони відступили б на лінію до 24 лютого, якби мали таку можливість.

На його думку, якби ці двоє отримали владу, то чинили б зовсім інакше, ніж теперішній президент Росії. "Вони навіть можуть не змінювати Путіна... Але ці люди будуть виходити з війни", – сказав політтехнолог.