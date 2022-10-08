Однак це аж ніяк не означає, що глава Чечні чи керівник ПВК "Вагнера" мітять на якісь важливі посади. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Їм це взагалі не треба. Навіщо їм програна війна? На відміну від Путіна, вони все знають і все розуміють", – сказав Шейтельман.

Він зазначив, що Кадиров та Прігожин – прагматики, у той час як глава Кремля перетворився на релігійного фанатика.

Що робили б Кадиров чи Прігожин, якби отримали владу

На думку Шейтельман, якби ці двоє отримали владу, то чинили б зовсім інакше, ніж теперішній президент Росії.

"Вони навіть можуть не змінювати Путіна, а просто зробити його своїм інструментом. Однак вони будуть виходити з війни", – сказав політтехнолог.

Він наголосив, що навіть зараз Росія робить усе для початку переговорів з Україною.

Кадиров з Прігожиним придумають ще якийсь ефективний інструмент для того, аби завершити війну мирним врегулюванням. Якщо ми їм скажемо: "Відступіть на кордони України до 24 лютого", вони, звичайно, це зроблять, якщо у них буде така можливість,

– сказав Шейтельман.

"Є тільки 2 реальні загрози для України"

Тим часом на тлі критики путінських генералів у російській армії продовжуються кадрові перестановки. Зокрема, Владімір Путін призначив нового командувача Східного воєнного округу. Ним став генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

За словами політтехнолога, такі зміни не вплинуть на ситуацію на фронті.

Є тільки 2 реальні загрози для України – ядерна зброя та кілька мільйонів людей, яких росіяни можуть прислати на фронт. Адже це – все ж велика сила, навіть якщо вони наступатимуть з палицями. Всі інші кроки зі змінами та призначеннями – це наче мертвому припарки,

– наголосив Шейтельман.

Як кадрові перестановки ворога допомагають ЗСУ

За його словами, кадрові перестановки у російській армії – це свідчення хаосу і безсенсових рішень Путіна. Втім, у цьому є великий позитив для України.

Завдяки цьому ми виграємо час. Коли ворог йде на такі зміни, він розраховує, що вони будуть корисними. Тобто ворог думає: "Я ж змінив керівника. Отже, за найближчий місяць має щось відбутися",

– пояснив Шейтельман.

Однак, за його словами, становище російської армії на полі бою ніяк не змінюється. А ЗСУ тим часом отримують додатковий місяць для контрнаступу.

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