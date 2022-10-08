Однако это отнюдь не означает, что глава Чечни или руководитель ЧВК "Вагнер" метят на какие-то важные должности. Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Им это вообще не нужно. Зачем им проигранная война? В отличие от Путина, они все знают и все понимают", – сказал Шейтельман.

Он отметил, что Кадыров и Пригожин – прагматики, в то время как глава Кремля превратился в религиозного фанатика.

Что бы делали Кадыров или Пригожин, если бы получили власть

По мнению Шейтельмана, если бы эти двое получили власть, то поступали бы совсем иначе, чем нынешний президент России.

"Они даже могут не менять Путина, а просто сделать его своим инструментом. Однако они будут выходить из войны", – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что даже сейчас Россия делает все для начала переговоров с Украиной.

Кадыров с Пригожиным придумают еще какой-нибудь эффективный инструмент для того, чтобы завершить войну мирным урегулированием. Если мы им скажем: "Отступите на границы Украины до 24 февраля", они, конечно, это сделают, если у них будет такая возможность,

– сказал Шейтельман.

"Есть только 2 реальные угрозы для Украины"

Между тем, на фоне критики путинских генералов в российской армии продолжаются кадровые перестановки. В частности, Владимир Путин назначил нового командующего Восточным военным округом. Им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По словам политтехнолога, подобные изменения не повлияют на ситуацию на фронте.

Есть только две реальные угрозы для Украины – ядерное оружие и несколько миллионов людей, которых россияне могут прислать на фронт. Это ведь все-таки большая сила, даже если они будут наступать с палками. Все остальные шаги с изменениями и назначениями – это как мертвому припарки,

– подчеркнул Шейтельман.

Как кадровые перестановки врага помогают ВСУ

По его словам, кадровые перестановки в российской армии – это свидетельство хаоса и бессмысленных решений Путина. Впрочем, в этом большой позитив для Украины.

Благодаря этому мы выигрываем время. Когда враг идет на такие изменения, он рассчитывает, что они будут полезны. То есть враг думает: "Я же сменил руководителя. Следовательно, за ближайший месяц должно что-то произойти",

– объяснил Шейтельман.

Однако, по его словам, положение русской армии на поле боя никак не меняется. А ВСУ в это время получают дополнительный месяц для контрнаступления.

Стрим Дарии Кудимовой и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

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