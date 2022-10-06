Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, контрнаступление ВСУ стало причиной сильных конфликтов среди кремлевских элит.
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Конкурс на главного "козла отпущения"
Все это уже выходит в публичное пространство. Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин открыто критикуют путинских подчиненных за неудачи в Украине.
В Кремле уже давно объявили конкурс на главного "козла отпущения". Сейчас происходит кастинг, когда все друг друга атакуют,
– сказал Гудков.
Что повлекло за собой конфликты в российских элитах
По словам политика, у России происходит серьезная борьба между силовиками, Министерством обороны и кадыровцами. Все это происходит на фоне позорных поражений России на поле сражения в Украине.
Как рассказал Гудков, уже даже появилась шутка о масштабном "контротступлении" российских войск.
Поскольку ВСУ идут в контрнаступление, а российская армия – "контр отступает", то кто-то должен отвечать за эти провалы. Очевидно, что это будет не Путин,
– отметил оппозиционер.
Как подчиненные Путина атакуют друг друга
По его словам, подчиненные российского диктатора пытаются повесить друг на друга вину за поражение в Украине.
- Кадыровцы и поклонники Пригожина "наезжают" на российское Минобороны.
- В то же время, структура Сергея Шойгу пытается сделать "крайними" ФСБ и разведку.
"Начнется борьба за пост преемника Путина"
Как отметил Гудков, сложно спрогнозировать, чем закончатся эти конфликты. Однако чем больше будет поражений на фронте, тем жестче будет борьба в кремлевских коридорах.
Если все завершится большим военным поражением, то, вероятно, уже начнется борьба за пост преемника президента. И далеко не факт, что Путин будет единственным человеком, принимающим решение,
– подчеркнул политик.
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Успехи ВСУ на фронте: последние новости
- Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты Херсонской области. Да, они уже деоккупировали Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку.
- Также 6 октября стало известно, что защитники Украины освободили еще 6 населенных пунктов в Луганской области.
- Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты Донецкой области. Продолжаются бои в районе Водяного, Первомайского и Каменки.