Об этом 24 каналу сообщили источники в ОВА. Впрочем, обстрелы россиян продолжаются.
Украинские защитники подняли сине-желтые флаги еще в нескольких поселках на Донетчине и Луганщине
В Донецкой области активные бои
Около 5 часов утра начались активные боевые действия в районе поселка Водяное, сел Первомайское и Каменка. Также зафиксирован утром артобстрел и танковый обстрел села Каменка Очеретинской общины.
Кроме того, в течение ночи были обстрелы города Северск. Также россияне обстреляли село Парасковеевка Соледарской общины. Повреждены два частных дома, пострадавших нет.
В результате интенсивного ночного обстрела позиций и территории Торецкой общины магниевыми кассетами произошло возгорание дома в поселке Курдюмовка. Повреждены несколько частных домов.
Утром были совершены вражеские обстрелы села Дилиевка Константиновской общины. Повреждения получили жилые дома и линия электропередач.
Что происходит на освобожденных территориях
На деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской общин приступили к выдаче гуманитарной и материальной помощи, а также выплате пенсий. 5 октября этот процесс был организован в Святогорске, Яровой и Лимане.
Всего за сутки в Донецкой области — 14 погибших и 3 раненых.
Освобождение Донбасса: что известно
- 27 сентября наши воины деоккупировали Новоселовку в Донецкой области. Этот поселок расположен в Краматорском районе.
- Также ВСУ освободили Ямполь в Донецкой области. Поселок находился под оккупацией российских захватчиков с конца апреля.
- Кроме того, наши защитники 1 октября взяли под контроль город Лиман в Донецкой области. Над городом уже взвился сине-желтый флаг.
- Государственный флаг Украины также взвился над одним из храмов Донецкой области. Его вывесили калиновские гвардейцы.
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