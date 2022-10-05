Государственный флаг Украины взвился над одним из храмов Донецкой области. Флаг вывесили калиновские гвардейцы.

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Сине-желтый флаг над украинской церковью

На обнародованных кадрах украинские военные идут в здание храма, который смог выстоять под российским нашествием. Украинский флаг зацепили на высокий шест и установили его вблизи церкви. Теперь Государственный флаг виден издалека.

Видео опубликовало Министерство внутренних дел. Дату и место происшествия не уточнили.

Не остановимся, пока украинский флаг не развеется в каждом уголке нашей страны,

– подчеркнули украинские защитники.

Как украинский флаг устанавливали вблизи уцелевшей церкви: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области: последние новости

2 октября украинские воины освободили и полностью зачистили город Лиман , за который так держались кафиры. В "котел" взяли около 5000 русских бойцов.

В тот же день, 2 октября, в селе Торское , расположенном возле Кременной Луганской области, вывесили украинский флаг. Военные подтвердили, что деоккупировали населенный пункт.

Также наши воины отвоевали Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Украинские защитники пришли на прием в Пушилин . Однако главы боевиков на месте не было. Вероятно, почувствовал опасность и накинул пятками.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заверил, что украинских флагов на Востоке будет становиться все больше.

Как украинские воины освободили Лиман от врага: смотрите видео