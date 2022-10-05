Державний прапор України замайорів над одним із храмів на Донеччині. Стяг вивісили калинівські гвардійці.

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Синьо-жовтий стяг над українською церквою

На оприлюднених кадрах українські військові ідуть до будівлі храму, який зміг вистояти під російською навалою. Український стяг зачепили на високу жердину та встановили її поблизу церкви. Тепер Державний прапор видно здалеку.

Відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ. Дату та місце події не уточнили.

Не спинимось, допоки український стяг не замайорить в кожному куточку нашої країни,

– підкреслили українські захисники.

Як український прапор встановлювали поблизу церкви, що вціліла: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ на Донеччині: останні новини

2 жовтня українські воїни звільнили та повністю зачистили місто Лиман, за який так трималися окупанти. У "котел" взяли близько 5000 російських бійців.

Того ж дня, 2 жовтня, у селі Торське, яке розташоване біля Кремінної Луганської області, вивісили український прапор. Військові підтвердили, що деокупували населений пункт.

Також наші воїни відвоювали Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

Українські захисники прийшли на прийом до Пушиліна. Однак очільника бойовиків на місці не було. Ймовірно, відчув небезпеку і накивав п'ятами.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський запевнив, що українських прапорів на Сході ставатиме дедалі більше.

Варто переглянути – Як українські воїни звільнили Лиман від ворога: дивіться відео