Про це 24 каналу повідомили джерела в ОВА. Втім, обстріли росіян тривають.

До теми Українські захисники підняли синьо-жовті прапори ще у кількох селищах на Донеччині та Луганщині

На Донеччині активні бої

Близько 5 години ранку розпочалися активні бойові дії в районі селища Водяне, сіл Первомайське і Кам'янка. Також зафіксовано зранку артобстріл та танковий обстріл села Кам’янка Очеретинської громади.

Крім того, протягом ночі були обстріли міста Сіверськ. Також росіяни обстріляли село Парасковіївка Соледарської громади. Пошкоджено два приватних будинки, постраждалих немає.

Внаслідок інтенсивного нічного обстрілу позицій та території Торецької громади магнієвими касетами відбулось займання будинку у селищі Курдюмівка. Пошкоджено декілька приватних будинків.

Зранку було здійснено ворожий обстріл села Диліївка Костянтинівської громади. Пошкоджень зазнали житлові будинки та лінія електропередач.

Що відбувається на звільнених територіях

На деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад розпочали видачу гуманітарної та матеріальної допомоги, а також виплату пенсій. 5 жовтня цей процес був організований у Святогірську, Яровій та Лимані.

Загалом за добу на Донеччині – 14 загиблих та 3 поранених.

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