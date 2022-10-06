Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Он напомнил, что глава Чечни обвинил в потере Лимана одного из путинских генералов – Александра Лапина.
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"Кадыров станет самым влиятельным политиком в России"
Даже российские пропагандисты не встали на защиту Путина и его подчиненных, поскольку они опасаются Кадырова.
Кадыров становится более влиятельным, чем Путин. По всей вероятности, Кадыров станет самым влиятельным политиком в России, особенно в нынешних альянсах, которые он сейчас создает в Москве,
– отметил Яковина.
Почему Путин потерял свое влияние
Как объяснил российский журналист, дело в том, что Путин потерял значительную часть своей армии в Украине.
Профессиональные военные погибли. Глава Кремля пытается заменить эту армию мобилизованными. Но это просто сборище абсолютно недисциплинированных мужчин постарше, которые в основном занимаются употреблением алкогольных напитков и больше ничем,
– сказал Яковина.
В то же время, по его словам, глава Чечни сейчас становится эксклюзивным владельцем массовой и дееспособной военной силы.
"Ведь кадыровские подразделения во время войны в Украине не лезли под огонь и не гибли. Они преимущественно снимали тиктоки", – отметил журналист.
"Авторитет имеет тот, у кого большая армия"
Яковина подчеркнул, что в России как в авторитарной стране влияние не тот человек, у которого больше конституционных полномочий, а тот, у кого больше силы.
То есть авторитет имеет тот, у кого большая армия и кто готов ее применить. Кадыров готов это сделать, поэтому он становится более влиятельным, чем Путин,
– добавил журналист.
Кто может стать следующим президентом России
Кроме Кадырова, у России есть еще две силы, которые могут влиять на ход событий в стране.
- Это ЧВК "Вагнера", у которой есть своя артиллерия, авиация, свои танки. По словам Яковины, это достаточно боеспособная сила, которая имеет большие возможности для набора новых рекрутов в тюрьмах.
- Также есть Росгвардия, которую возглавляет Виктор Золотов. Как рассказал журналист, руководителя Росгвардии считают союзником Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.
Как отметил Яковина, именно эти люди стали главными силовиками России.
Если Путин завтра умрет, кто-нибудь из этих трех – Кадыров, Пригожин или Золотов – станет следующим президентом России,
– сказал журналист.
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Путин теряет власть в России: главное
- Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Путин сейчас зависит от Кадырова и находится под его влиянием.
- По данным аналитиков из Института изучения войны (ISW), заявления Кадырова и Пригожина оказали значительное влияние на российское информационное пространство и подорвали авторитет Путина.
- Политическая верхушка Кремля пытается найти козла отпущения, чтобы обвинить в фиаско в Украине. Аналитики предполагают, что Путин готовит почву для увольнения Шойгу.