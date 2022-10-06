Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Він нагадав, що глава Чечні звинуватив у втраті Лимана одного із путінських генералів – Алєксандра Лапіна.

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"Кадиров стане найвпливовішим політиком в Росії"

Навіть російські пропагандисти не стали на захист Путіна та його підлеглих, оскільки вони остерігаються Кадирова.

Кадиров стає більш впливовим, ніж Путін. Цілком ймовірно, що Кадиров стане найвпливовішим політиком в Росії, особливо у нинішніх альянсах, які він зараз створює у Москві,

– зазначив Яковина.

Чому Путін втратив свій вплив

Як пояснив російський журналіст, річ у тому, що Путін втратив значну частину своєї армії в Україні.

Професійні військові загинули. Очільник Кремля намагається замінити цю армію мобілізованими. Але це просто збіговисько абсолютно недисциплінованих чоловіків старшого віку, які в основному займаються вживанням алкогольних напоїв і більше нічим,

– сказав Яковина.

Водночас, за його словами, глава Чечні зараз стає ексклюзивним власником масової та дієздатної військової сили.

"Адже кадирівські підрозділи під час війни в Україні не лізли під вогонь і не гинули. Вони переважно знімали тіктоки", – зауважив журналіст.

"Авторитет має той, у кого більша армія"

Яковина наголосив, що у Росії як в авторитарній країні вплив має не та людина, у якої більше конституційних повноважень, а той, у кого більше сили.

Тобто авторитет має той, у кого більша армія і хто готовий її застосувати. Кадиров готовий це зробити, тому він стає більш впливовим, ніж Путін,

– додав журналіст.

Хто може стати наступним президентом Росії

Окрім Кадирова, у Росії є ще 2 сили, які можуть впливати на хід подій в країні.

Це ПВК "Вагнера", у якої є своя артилерія, авіація, свої танки. За словами Яковини, це також достатньо боєздатна сила, яка має великі можливості для набору нових рекрутів в тюрмах.

у якої є своя артилерія, авіація, свої танки. За словами Яковини, це також достатньо боєздатна сила, яка має великі можливості для набору нових рекрутів в тюрмах. Також є Росгвардія, яку очолює Віктор Золотов. Як розповів журналіст, керівника Росгвардії вважають союзником Рамзана Кадирова та Євгєнія Прігожина.

Як зазначив Яковина, саме ці люди стали головними силовиками Росії.

Якщо Путін завтра помре, хтось з цих трьох – Кадиров, Прігожин чи Золотов – стане наступним президентом Росії,

– сказав журналіст.

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