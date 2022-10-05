Про це для 24 каналу розповів міжнародний оглядач, журналіст радіо НВ Іван Яковина. Він зазначив, що, можливо, олігархи скажуть своє слово.

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"Ситуація в тому, що поразки, які переслідують російську армію, загострюють все. Навіть те, що ми не бачимо. Наприклад, внутрішні недомовки. Конфлікти ростуть і стають гігантськими проблемами. Такого роду режими завжди падають через наявність конфлікту між різними елітними групами. Зараз поразки російської армії на полі бою все посилюють", – вважає Яковина.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Іваном Яковиною: дивіться відео

Хто може перехопити владу

Як зазначив журналіст, ресурсів у режиму Путіна стає щоразу менше. Проте якщо народи, які проживають під контролем Кремля, почнуть протестувати, то для України це буде не найкращим варіантом, оскільки переможе найбільший психопат.

Швидше всього, це буде щось на кшталт Гіркіна чи Кадирова. Коли такий персонаж переможе, то може оголосити ядерне бомбардування. Це буде дуже сумна історія, якщо це відбудеться, – сказав Яковина.

Він зазначив, що по сусідству краще мати більш-менш адекватну країну, а не Сомалі, бо тоді проблем буде дуже багато. За словами Яковини, багато хто хотів би бачити внутрішні проблеми в Росії, але реально це принесе неприємності для всього світу.

"Перехопити владу можуть ті, хто має військові формування і не соромиться ними користуватися. Тобто Прігожин, Кадиров, росгвардія. Я б сказав, що це 3 стовпи, але протистоятиме їм федеральна служба безпеки. Вони звикли контролювати все й вважають себе головними господарями країни. Зараз з'ясували, що вони, можливо, головні, але не єдині", – додав Яковина.