Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. За його словами, контрнаступ ЗСУ став причиною сильних конфліктів серед кремлівських еліт.

Зверніть увагу Кадиров стає більш впливовим за Путіна, – Яковина пояснив, чому так сталося

Конкурс на головного "цапа-відбувайла"

Усе це вже виходить у публічний простір. Зокрема, Рамзан Кадиров та Євгєній Прігожин відкрито критикують путінських підлеглих за невдачі в Україні.

У Кремлі вже давно оголосили конкурс на головного "цапа-відбувайла". Зараз відбувається кастинг, коли всі один одного атакують,

– сказав Гудков.

Що спричинило конфлікти у російських елітах

За словами політика, у Росії відбувається серйозна боротьба між силовиками, Міністерством оборони та кадирівцями. Усе це відбувається на тлі ганебних поразок Росії на полі бою в Україні.

Як розповів Гудков, вже навіть з'явився жарт про масштабний "контрвідступ" російських військ.

Оскільки ЗСУ йдуть в контрнаступ, а російська армія – "контрвідступає", то хтось має відповідати за ці провали. Очевидно, що це буде не Путін,

– зазначив опозиціонер.

Як підлеглі Путіна атакують один одного

За його словами, підлеглі російського диктатора намагаються повісити один на одного провину за поразки в Україні.

Кадирівці та прихильники Прігожина "наїжджають" на російське Міноборони.

Водночас структура Сєргєя Шойгу намагається зробити "крайніми" ФСБ та розвідку.

"Почнеться боротьба за пост наступника Путіна"

Як зазначив Гудков, важко спрогнозувати, чим закінчаться ці конфлікти. Однак чим більше буде поразок на фронті, тим жорсткішою буде боротьба в кремлівських коридорах.

Якщо все завершиться великою воєнною поразкою, то, ймовірно, вже почнеться боротьба за пост наступника президента. І далеко не факт, що Путін буде єдиною людиною, яка ухвалює рішення,

– наголосив політик.

Вас може зацікавити – У Путіна немає плану Б, він перестав виходити з бункера: дивіться відео

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини