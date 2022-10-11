Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Свої прогнози він озвучив на стрімі 24 каналу.

Увага Між силовиками та військами Росії почалась війна на виживання, – аналітик

У Росії вже кілька десятків років не існує легітимних виборів – результат завжди очевидний. Тому зараз, на думку журналіста, історія теж непроста.

Імперії розпадаються

"Про які вибори у Росії взагалі зараз може йти мова? Усі говорять, що у 2024 році мають бути якісь вибори. Я взагалі не розумію, в якій країні це має відбуватись", – сказав Яковенко.

У мене є великі підозри, що до 2024 року Росія у теперішніх межах не збережеться,

– додав він.

І зазначив, що йому видається, що "історичний проєкт "Росія" завершується. І кремлівський диктатор Путін зараз докладає до цього максимальні зусилля.

"Усі імперії розпадаються. Я не розумію, чому Росія має бути винятком. Путін робить все, щоб це сталося. Сумнівів, що Україна виграє цю війну, немає. Генерал Залужний вважає, що 2023 рік буде вирішальним. З військової точки зору я з ним не дискутуватиму", – вважає він.

Однак, як додав російський журналіст, може сюди втрутитися й політична історія. Тобто війська агресора більше не зможуть терпіти поразку. Відтак конфлікт між Путіним, Генштабом та генералітетом країни-агресорки в цілому може призвести до того, що ніхто не виконуватиме наказів. Хоча ресурс для війни у Росії ще може бути.

Повний стрім Кудімової з Ігорем Яковенком: дивіться відео

У Росії – розкол між силовиками та військовими

Останні події, які відбуваються у Росії, показують, що кремлівський диктатор Владімір Путін перебуває у складній ситуації. Зараз там масово заарештовують військових.

На перший погляд, це непомітно – про цю ситуацію рідко згадують у новинах та нечасто обговорюють. "Однак саме на тлі цього Путін змінився. Ситуація відходить у нього з-під контролю. Про це 24 каналу розповів Валерій Клочок – політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа".