Про це розповів Валерій Клочок – політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Свою думку з цього приводу він висловив в ефірі 24 каналу.

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Зараз між силовиками та військами Росії почалась фактично війна на виживання,

– зазначив аналітик.

Путін змінився

Він додав, що на перший погляд це непомітно – про цю ситуацію рідко згадують у новинах та нечасто обговорюють.

"Однак саме на тлі цього Путін змінився. Ситуація відходить у нього з-під контролю. Він невипадково ухвалив рішення про відсторонення Шойгу від своєї посади, хоча формального указу ще не було. Однак він зараз не командує російськими військами на території України", – зауважив Клочок.

Також, як він додав, контроль за ситуацією у Москві тримають російські силовики – ФСБ, слідчий комітет Росії та 18-тисячна армія охоронців Путіна.

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Також додамо, що радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко раніше заявляв, що Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, оскільки боїться, що представники ФСБ повністю захоплять владу.

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