Агресор продовжує масовано обстрілювати мирне населення України, знеструмлюючи міста. Це визнав і Путін, і Міноборони Росії, хоча до цього запевняли, що цілять виключно по військових об'єктах. Чому так – в ефірі 24 каналу пояснив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Росіяни намацали "чарівну паличку", яка буде зараз їх виручати від усіх провалів на фронтах,
– пояснив він.
Ступак нагадав, коли росіяни вимушені були перегруповуватись у Ізюмі та у них розвалився там фронт, з'явилось багато питань до Путіна.
Після цього вгатили по Харківській області, знеструмили ще й Полтаву та Дніпро. Відтак внутрішня напруга у росіян зникла.
"Всі поразки на фронті нівелювалися. На це "забили" й забули про військову складову. Тепер більшість росіян бажають, щоб в українців не було газу та тепла. Кремль вловив ці настрої", – зазначив експерт.
Тому, звісно, що Путін це визнав, оскільки для нього це приносить більше "дивідендів" серед його населення.
Масована ракетна атака по Україні: останні новини
- Унаслідок масованих ракетних ударів по Україні постраждало кілька міст, зокрема, і Харків. У місті зникла електроенергія, однак нині електропостачання вже відновили.
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- Також влучили і у в Ладижинську ТЕС, що у Вінницькій області.
Варто знати – що зараз відомо про масштабні удари по Україні: дивіться відео