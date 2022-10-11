Об этом рассказал Валерий Клочок – политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Свое мнение на этот счет он высказал в эфире 24 канала.

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Сейчас между силовиками и войсками России началась фактически война на выживание.

– отметил аналитик.

Путин изменился

Он добавил, что на первый взгляд это незаметно – эта ситуация редко упоминается в новостях и нечасто обсуждается.

"Однако именно на фоне этого Путин изменился. Ситуация уходит из-под его контроля. Он неслучайно принял решение об отстранении Шойгу от своего поста, хотя формального указа еще не было. Однако он сейчас не командует российскими войсками на территории Украины", – заметил Клочок.

Также, как он добавил, контроль над ситуацией в Москве держат российские силовики – ФСБ, следственный комитет России и 18-тысячная армия охранников Путина.

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Также добавим, что советник министра внутренних дел Вадим Денисенко ранее заявлял, что Путин не смог уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, поскольку опасается, что представители ФСБ полностью захватят власть.

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