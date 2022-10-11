Об этом рассказал Валерий Клочок – политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Свое мнение на этот счет он высказал в эфире 24 канала.
Внимание "Что есть, то и бросают": в чем заключается тактика России в массированных обстрелах
Сейчас между силовиками и войсками России началась фактически война на выживание.
– отметил аналитик.
Путин изменился
Он добавил, что на первый взгляд это незаметно – эта ситуация редко упоминается в новостях и нечасто обсуждается.
"Однако именно на фоне этого Путин изменился. Ситуация уходит из-под его контроля. Он неслучайно принял решение об отстранении Шойгу от своего поста, хотя формального указа еще не было. Однако он сейчас не командует российскими войсками на территории Украины", – заметил Клочок.
Также, как он добавил, контроль над ситуацией в Москве держат российские силовики – ФСБ, следственный комитет России и 18-тысячная армия охранников Путина.
Кстати – Лавров и Орбан издали очередной бред: смотрите видео
Также добавим, что советник министра внутренних дел Вадим Денисенко ранее заявлял, что Путин не смог уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, поскольку опасается, что представители ФСБ полностью захватят власть.
Почему Россия открыто признает, что бьет по критической инфраструктуре
- За последние два дня оккупанты снова нанесли массовый ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в мирных городах Украины. Россия уже даже не скрывает этого факта, хотя до этого уверяли, что целятся исключительно по военным объектам.
- Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак пояснил, что подобная тактика выручает российское военное руководство от провалов на фронте.