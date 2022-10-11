Таку думку 24 каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що по Ладижинській ТЕС на Вінниччині був завданий подвійний удар.

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Суровікін намагається себе показати

Ступак розповів, що тепер усі карти в руки отримав Суровікін, якого призначили командувачем російського угруповання в Україні. Він до цього часу опікувався Південним напрямком України й водночас він командувач військово-космічних сил Росії. Тобто, людина обізнана виключно на ракетах, на тому, що літає, несе вибухівку й смерть.

Тепер він дає команди відправити "Shahed", "Калібри" тощо. Він тепер комбінує по своєму баченню, як йому здається буде найбільш ефективно. Головне – вислужитись перед Кремлем. Він в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що на нього покладається велика відповідальність. Він не хоче підвести партію і тому відпрацьовує все це,

– зазначив експерт Українського інституту майбутнього.

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У росіян залишилось небагато ракет

Він продовжив, що у росіян залишилось небагато ракет. Говорити про точну їхню кількість важко. Їх у рази менше, ніж було в лютому. Вони комбінують старі ракети з новими, з дронами. Так вони намагаються:

прощупати, де перебуває українська ППО;

викинути туди всіляке "сміття", щоб виявити, де наше ППО;

по можливості вразити її;

по можливості обійти її;

влучити безпосередньо в ті об'єкти, які їх цікавлять.

"Вони намагаються відновити свій запас ракет, але в них є проблеми з начинням, тобто з електронікою. Якщо вдалось нелегально з Азії привезти валізу мікросхем, то вони можуть скомпонувати умовно 10 ракет, накопичити їх і вишвирнути в Україну. Усе, що є, вони зараз кидають і очікують нові запчастини, щоб ще щось зібрати і швирнути", – зауважив Ступак.

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