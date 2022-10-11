У МЗС України підтвердили, що одна із ракет пошкодила візовий відділ Посольства Німеччини в Україні, який розміщується в одному з офісних центрів Києва. Ще від однієї ракети Росії постраждала будівля, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС.

До теми Від ракетного удару по Києву постраждали українські офіси корпорацій Microsoft та Samsung

Росія атакувала іноземні дипустанови

Офіційний Київ наголосив, що внаслідок ракетної атаки Росії "іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров'я іноземних дипломатів та співробітників".

Росія перетнула нову червону лінію у своїх злочинних діяннях. Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими,

– йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

У відповідь на терористичні атаки МЗС України закликає світову спільноту засудити ракетну атаку Росії та посилити санкційний тиск проти Кремля. Крім того, в у Києві просять невідкладно надати Україні сучасні засоби ППО та ПРО.

"Зі свого боку, українська сторона готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів Росії", – резюмував Ніколенко.

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Окупанти обстріляли центр Києва: що відомо

Російські військові зранку 10 жовтня завдали потужного удару по центру Києва. Під вогнем окупантів опинилися Шевченківський та Солом'янський райони столиці.

Окупанти поцілили у парк Шевченка та дитячий майданчик. Також ворог намагався зруйнувати скляний міст біля арки Дружби народів. Через обстріли Києва пошкоджень зазнав університет Шевченка та бізнес-центр.

Росія впродовж 10 жовтня запустила по Київській області 23 ракети. На щастя, більшість ракет збили наші сили Протиповітряної оборони. Унаслідок обстрілів у Києві відомо про 7 загиблих та 49 поранених.

До уваги – кадри з місця вибуху у Києві: дивіться відео