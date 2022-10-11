Чи є постраждалі – невідомо. Про це повідомили у КМЄС.

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Від обстрілу постраждала будівля Консультативної місії ЄС

Як розповіли у місії, після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень. Наразі повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.

У КМЄС не розповіли деталі про завдані пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

До речі, місія КМЄС розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого впала російська ракета 10 жовтня.

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Наразі відомо, що дипломатичні установи не збираються евакуюватися з Києва у зв’язку із ранковими ракетними обстрілами.

Зокрема, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що з персоналом установи "все гаразд".

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