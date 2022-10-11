Чи є постраждалі – невідомо. Про це повідомили у КМЄС.

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Від обстрілу постраждала будівля Консультативної місії ЄС

Як розповіли у місії, після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень. Наразі повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.

У КМЄС не розповіли деталі про завдані пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

До речі, місія КМЄС розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого впала російська ракета 10 жовтня.

Посольства країн ЄС та США у Києві працюють у штатному режимі

Наразі відомо, що дипломатичні установи не збираються евакуюватися з Києва у зв’язку із ранковими ракетними обстрілами.

Зокрема, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що з персоналом установи "все гаразд".

Ракетні удари по Києву: що відомо

Росіяни зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема по Києву.

Міський голова столиці Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.

Внаслідок ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.

Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик.

Також після обстрілу встояв скляний міст біля арки Дружби народів.

До речі, в українській розвідці повідомили, що ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.

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